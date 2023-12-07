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Исаков Иванii Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1851

Отец: Исаков Иван Захарович

Мать: Исакова Мелания Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Александра Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Исаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Исакова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бобрякова (Исакова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Исакова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно

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