Исаков Иванii Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1851
Отец: Исаков Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Исакова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бобрякова (Исакова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Исакова Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно