Исакова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иванii Иванович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Исаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иванii Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бобрякова (Исакова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иванii Иванович

Смерть
Неизвестно

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