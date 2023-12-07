Исакова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Исаков Иванii Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бобрякова (Исакова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иванii Иванович
Смерть
Неизвестно