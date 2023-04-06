Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти21.06.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
01.02.1838
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1840
Сын: Самойлов Спиридон Севастьянович
Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Филатова Евдокия Севастьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Самойлов Алексей Севастьянович
Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович
Рождение ребёнка
10.07.1853
Сын: Самойлов Антон Севастьянович
Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович
Рождение ребёнка
10.03.1856
Дочь: Дарья Севастьяновна
Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Самойлов Кондрат Севастьянович
Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1898