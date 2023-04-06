Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1820

Дата смерти

21.06.1898

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Галищев Прохор Афанасьевич

Мать: Галищева Василиса Федоровна

Бракосочетание
01.02.1838

Муж: Самойлов Севастьян Стефанович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
1840

Сын: Самойлов Спиридон Севастьянович

Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Филатова Евдокия Севастьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Самойлов Алексей Севастьянович

Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович

Рождение ребёнка
10.07.1853

Сын: Самойлов Антон Севастьянович

Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович

Рождение ребёнка
10.03.1856

Дочь: Дарья Севастьяновна

Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Самойлов Кондрат Севастьянович

Отец ребёнка: Самойлов Севастьян Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1898
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