Козырева (Пылаева) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Пылаев Александр
Рождение ребёнка
1872
Сын: Козырев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей
Рождение ребёнка
1877
Сын: Козырев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Козырева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Козырева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
торговка-разносчица
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897