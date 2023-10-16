Козырева (Пылаева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Пылаева) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Пылаев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Козырев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей

Рождение ребёнка
1877

Сын: Козырев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Козырева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Козырева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Козырев-Туркин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев-Туркин Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
торговка-разносчица
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
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