Козырев-Туркин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Козырев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Козырев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Козырева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Козырева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1897