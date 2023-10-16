Козырев-Туркин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев-Туркин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Козырев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Козырев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Козырева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Козырева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Козырева Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Александра Александровна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1897
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