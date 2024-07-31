Филимонов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна
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Рождение ребёнка
04.02.1950
Дочь: Каломникова (Филимонова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна
Смерть
1978
Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра