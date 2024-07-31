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Филимонов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1950

Дочь: Каломникова (Филимонова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Смерть
1978
Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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