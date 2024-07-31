Филимонова (Маслова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Маслова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Маслов Иван Михайлович

Мать: Маслова (Курочкина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1950

Дочь: Каломникова (Филимонова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович

Смерть
2008
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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