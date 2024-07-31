Филимонова (Маслова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович
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Рождение ребёнка
04.02.1950
Дочь: Каломникова (Филимонова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Филимонов Николай Михайлович
Смерть
2008
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра