Усов Валентин Дмитриевич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Валентин Дмитриевич

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

До 1980

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Усов Дмитрий Кузьмич

Мать: Усова (Куликова) Ефросинья Прокопьевна

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1980
Кола, Россия

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