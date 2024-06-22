Усова (Куликова) Ефросинья Прокопьевна 21.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова (Куликова) Ефросинья Прокопьевна

Место рождения

х. Пересыпновский, ст. Михайловской

Дата рождения

21.07.1896

Дата смерти

05.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Пересыпновский, ст. Михайловской
Бракосочетание
27.01.1914

Муж: Усов Дмитрий Кузьмич

ст. Михайловская
Witnesses:Димитрий Ильин Усов и Сергей Антонов Вотечкин, Даниил Иванов Тимофеев и урядник Стефанов Георгиев Мотарыгин
Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Усов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: (Усова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.12.1919

Сын: Усов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Усов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.08.1926

Сын: Усов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.12.1935

Дочь: Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич

Михайловка, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1938

Сын: Усов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич

хутор Пересыпновский
Смерть
05.07.1989

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