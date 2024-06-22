Усова (Куликова) Ефросинья Прокопьевна
Место рождениях. Пересыпновский, ст. Михайловской
Дата рождения21.07.1896
Дата смерти05.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
х. Пересыпновский, ст. Михайловской
Бракосочетание
27.01.1914
Муж: Усов Дмитрий Кузьмич
ст. Михайловская
Witnesses:Димитрий Ильин Усов и Сергей Антонов Вотечкин, Даниил Иванов Тимофеев и урядник Стефанов Георгиев Мотарыгин
Рождение ребёнка
07.11.1914
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.10.1916
Дочь: (Усова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
05.12.1919
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
29.08.1926
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
25.12.1935
Дочь: Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич
Михайловка, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1938
Отец ребёнка: Усов Дмитрий Кузьмич
хутор Пересыпновский
Смерть
05.07.1989