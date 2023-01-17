Ковалевич Василий Наумович
Место рождения
Дата рождения02.07.1889
Дата смерти16.09.1938
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1889
Арест
29.07.1937
Смерть
16.09.1938
сталинские списки http://stalin.memo.ru/names/p176.htm Ковалевич Василий Наумович Родился 02.07.1889, г. Слуцк БССР; белорус; образование начальное; архивариус, 8 отд.УГБ НКВД БССР. Проживал: Минск. ... Показать все
Реабилитация осужденного
31.12.1958