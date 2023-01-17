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Ковалевич Василий Наумович

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Место рождения

Слуцк, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

02.07.1889

Дата смерти

16.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1889

Отец: Ковалевич Наум Демьянович

Мать: Ковалевич Екатерина Петровна

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Арест
29.07.1937
Минск, Минск
Смерть
16.09.1938
Минск, Минск
сталинские списки http://stalin.memo.ru/names/p176.htm Ковалевич Василий Наумович Родился 02.07.1889, г. Слуцк БССР; белорус; образование начальное; архивариус, 8 отд.УГБ НКВД БССР. Проживал: Минск. ... Показать все
Реабилитация осужденного
31.12.1958
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