Ковалевич Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалевич Екатерина Петровна

Ковалевич Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ковалевич Петр Наумович

Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.07.1889

Сын: Ковалевич Василий Наумович

Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ковалевич Наум Наумович

Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.04.1903

Сын: Ковалевич Андрей Наумович

Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
в некоторых документах - Амбросий
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Довнар Елена Наумовна

Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевич Наум Демьянович

Смерть
1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close