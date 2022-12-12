Ковалевич Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович
Рождение ребёнка
02.07.1889
Сын: Ковалевич Василий Наумович
Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович
Слуцк, Слуцкий район, Минская область
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович
Рождение ребёнка
15.04.1903
Сын: Ковалевич Андрей Наумович
Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович
в некоторых документах - Амбросий
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Довнар Елена Наумовна
Отец ребёнка: Ковалевич Наум Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926