Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Бракосочетание
21.01.1902
Жена: Александра Филиппова
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь по невесте Задубья крестьянин Спиридон Иосифович по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по невесте Чермы крестьянин Павел Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно