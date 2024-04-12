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Алексей Михайлович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1902

Жена: Александра Филиппова

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь по невесте Задубья крестьянин Спиридон Иосифович по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по невесте Чермы крестьянин Павел Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно
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