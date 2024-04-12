Александра Филиппова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
21.01.1902
Муж: Алексей Михайлович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь по невесте Задубья крестьянин Спиридон Иосифович по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по невесте Чермы крестьянин Павел Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно