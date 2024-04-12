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Александра Филиппова

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1902

Муж: Алексей Михайлович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь по невесте Задубья крестьянин Спиридон Иосифович по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по невесте Чермы крестьянин Павел Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно
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