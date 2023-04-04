Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайслер Мойше
Мать: Хайслер Хинда
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гроссман Розалинд
Отец ребёнка: Гевирц Макс Мендель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гевирц Макс Мендель
Смерть
Неизвестно