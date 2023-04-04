Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайслер Мойше

Мать: Хайслер Хинда

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гроссман Розалинд

Отец ребёнка: Гевирц Макс Мендель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гевирц Макс Мендель

Смерть
Неизвестно
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