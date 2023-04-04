Гевирц Макс Мендель
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Гроссман (Гевирц) Розалинд1926 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гроссман (Гевирц) Розалинд
Мать ребёнка: Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie
Смерть
Неизвестно