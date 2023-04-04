Гевирц Макс Мендель Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гевирц Макс Мендель

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Гроссман (Гевирц) Розалинд1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гроссман (Гевирц) Розалинд

Мать ребёнка: Гевирц Gewirtz (Хайслер Heisler) Кети Ketie

Смерть
Неизвестно

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