Гевирц Макс Мендель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гевирц Макс Мендель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гроссман Розалинд

Мать ребёнка: Гевирц Gewirtz Кети Ketie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гевирц Gewirtz Кети Ketie

Смерть
Неизвестно