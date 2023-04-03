Харитиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Егоров Тихон Егорович

Отец ребёнка: Егор Фёдорович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Егоров Степан Егорович

Отец ребёнка: Егор Фёдорович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Егорова Фиона Егоровна

Отец ребёнка: Егор Фёдорович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Егоров Яков Егорович

Отец ребёнка: Егор Фёдорович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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