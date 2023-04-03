Харитиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Егорова Фиона Егоровна
Отец ребёнка: Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Егоров Яков Егорович
Отец ребёнка: Егор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Фёдорович
Смерть
Неизвестно