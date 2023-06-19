Егоров Тихон Егорович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Егор Фёдорович
Мать: Харитиния
Рождение ребёнка
01.05.1835
Мать ребёнка: Егорова Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
09.11.1840
Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Егорова Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Егорова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Егорова Гликерия Тихоновна
Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно