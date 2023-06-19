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Егоров Тихон Егорович

Место рождения

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Егор Фёдорович

Мать: Харитиния

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1835

Сын: Егоров Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: Егорова Агафья Никифоровна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1840

Сын: Егоров Максим Тихонович

Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Егорова Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Егорова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Егорова Гликерия Тихоновна

Мать ребёнка: Егорова Евгения Родионовна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Агафья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Евгения Родионовна

Смерть
Неизвестно