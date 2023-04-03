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Егор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Фёдор Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Егоров Тихон Егорович

Мать ребёнка: Харитиния

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Егоров Степан Егорович

Мать ребёнка: Харитиния

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Егорова Фиона Егоровна

Мать ребёнка: Харитиния

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Егоров Яков Егорович

Мать ребёнка: Харитиния

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитиния

Смерть
1844
Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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