Егор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Фёдор Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Харитиния
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Харитиния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Егорова Фиона Егоровна
Мать ребёнка: Харитиния
Рождение ребёнка
1821
Сын: Егоров Яков Егорович
Мать ребёнка: Харитиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитиния
Смерть
1844