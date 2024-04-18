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Кощеев Василий Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1836 по 1839 ст.

Дата смерти

16.10.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1839 ст.

Отец: Кощеев Поликарп Карпов

Мать: Неонила Нестерова

Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Жена: Шишкина Ирина Федорова

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Поручители со стороны жениха крестьяне починка Пестеревского Елганской волости Симон и Логин Кощеевы, со стороны невесты Демьян и Влас Кощеевы.
Рождение ребёнка
02.09.1858 ст.

Дочь: Кощеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Федорова

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница Мария Стефанова Кощеева
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Кощеев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Федорова

Рождение ребёнка
С 1872 по 1874 ст.

Сын: Кощеев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Шишкина Ирина Федорова

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
16.10.1903 ст.
Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Натурально,в МК написано 64 года
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