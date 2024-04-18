Кощеев Василий Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1836 по 1839 ст.
Дата смерти16.10.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1839 ст.
Отец: Кощеев Поликарп Карпов
Мать: Неонила Нестерова
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Жена: Шишкина Ирина Федорова
Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Поручители со стороны жениха крестьяне починка Пестеревского Елганской волости Симон и Логин Кощеевы, со стороны невесты Демьян и Влас Кощеевы.
Рождение ребёнка
02.09.1858 ст.
Дочь: Кощеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Федорова
Восприемница Мария Стефанова Кощеева
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Кощеев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Федорова
Рождение ребёнка
С 1872 по 1874 ст.
Мать ребёнка: Шишкина Ирина Федорова
Смерть
16.10.1903 ст.
Натурально,в МК написано 64 года