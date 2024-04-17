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Шишкина Ирина Федорова

Место рождения

Ивановцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1835 по 1837 ст.

Дата смерти

14.08.193 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.08.193 ст.
Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
натурально,в МК написано 68 лет
Рождение
С 1835 по 1837 ст.

Отец: Шишкин Федор

Мать: не указана

Ивановцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1857 ст.

Муж: Кощеев Василий Поликарпович

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Поручители со стороны жениха крестьяне починка Пестеревского Елганской волости Симон и Логин Кощеевы, со стороны невесты Демьян и Влас Кощеевы.
Рождение ребёнка
02.09.1858 ст.

Дочь: Кощеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кощеев Василий Поликарпович

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница Мария Стефанова Кощеева
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Кощеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кощеев Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
С 1872 по 1874 ст.

Сын: Кощеев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Кощеев Василий Поликарпович

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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