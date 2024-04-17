Шишкина Ирина Федорова
Место рождения
Дата рожденияС 1835 по 1837 ст.
Дата смерти14.08.193 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Смерть
14.08.193 ст.
натурально,в МК написано 68 лет
Рождение
С 1835 по 1837 ст.
Отец: Шишкин Федор
Бракосочетание
28.01.1857 ст.
Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Поручители со стороны жениха крестьяне починка Пестеревского Елганской волости Симон и Логин Кощеевы, со стороны невесты Демьян и Влас Кощеевы.
Рождение ребёнка
02.09.1858 ст.
Дочь: Кощеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кощеев Василий Поликарпович
Восприемница Мария Стефанова Кощеева
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Кощеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кощеев Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
С 1872 по 1874 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Василий Поликарпович