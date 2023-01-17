Попов Дмитрий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Дмитрий Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1904 ст.

Жена: Зюзикова Ульяна Кузьминична

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №173, опись №16, дело №1554, стр. 96
Рождение ребёнка
11.10.1916 ст.

Дочь: Попова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Фонд №173, опись №12, дело №1027, стр. 44
Смерть
Неизвестно
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