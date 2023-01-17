Попов Дмитрий Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №173, опись №16, дело №1554, стр. 96
Рождение ребёнка
11.10.1916 ст.
Дочь: Попова Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Фонд №173, опись №12, дело №1027, стр. 44
Смерть
Неизвестно