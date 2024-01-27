Дерипасова (Албасова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерипасова (Албасова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1919

Дата смерти

02.07.1991

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919

Отец: Албасов Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерипасов Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерипасов Михаил Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерипасов Михаил Трофимович

Смерть
02.07.1991
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская
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