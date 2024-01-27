Дерипасова (Албасова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1919
Дата смерти02.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919
Отец: Албасов Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерипасов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерипасов Михаил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1991
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская