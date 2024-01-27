Албасов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албасов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1919

Дочь: Дерипасова Мария Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
22.08.1923

Дочь: Лоскутова Анна Андреевна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Албасов Наум Андреевич

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Албасов Никита Андреевич

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Маруся Андреевна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Толмачева Хавроша Андреевна

Мать ребёнка: ?

Россия
Смерть
1958
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