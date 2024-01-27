Албасов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1919
Дочь: Дерипасова Мария Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
22.08.1923
Дочь: Лоскутова Анна Андреевна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Маруся Андреевна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Толмачева Хавроша Андреевна
Мать ребёнка: ?
Россия
Смерть
1958