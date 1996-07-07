Лоскутова (Албасова) Анна Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.08.1923
Дата смерти07.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923
Отец: Албасов Андрей
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
22.08.1945
Сын: Лоскутов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич
Пятигорск
Рождение ребёнка
21.09.1947
Сын: Лоскутов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич
пятигорск
Рождение ребёнка
1949
Сын: Лоскутов Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1955
Сын: Лоскутов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич
Россия Ставропольский край г. Пятигорск
Бракосочетание
Около 12.?.?
Смерть
07.07.1996
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская