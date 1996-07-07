Лоскутова (Албасова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Албасова) Анна Андреевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.08.1923

Дата смерти

07.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923

Отец: Албасов Андрей

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
22.08.1945

Сын: Лоскутов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич

Пятигорск
Рождение ребёнка
21.09.1947

Сын: Лоскутов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич

пятигорск
Рождение ребёнка
1949

Сын: Лоскутов Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.1955

Сын: Лоскутов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Николаевич

Россия Ставропольский край г. Пятигорск
Бракосочетание
Около 12.?.?

Муж: Лоскутов Михаил Николаевич

Смерть
07.07.1996
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская
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