Дерипасов Михаил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерипасов Михаил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1921

Дата смерти

12.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерипасова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерипасова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерипасова Мария Андреевна

Смерть
12.07.1972
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская
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