Дерипасов Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1921
Дата смерти12.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерипасова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерипасова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1972
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская