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Федора (Тимофеева)

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Место рождения

д.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Тимофей

Мать: не указана

д.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1793

Муж: Мартин Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.01.1795

Сын: Григорий Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Марков

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
01.06.1796

Сын: Денисий Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Марков

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
23.07.1798

Дочь: Параскева Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Марков

д.Кашкуринские Старины
Смерть
Неизвестно
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