Федора (Тимофеева)
Место рожденияд.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Тимофей
Мать: не указана
д.Житчицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1793
Муж: Мартин Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.01.1795
Сын: Григорий Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Марков
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
01.06.1796
Сын: Денисий Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Марков
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
23.07.1798
Дочь: Параскева Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Марков
д.Кашкуринские Старины
Смерть
Неизвестно