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Мартин Марков

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Место рождения

д.Кашкуринские Старины

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Кашкуринские Старины
Бракосочетание
26.10.1793

Жена: Федора (Тимофеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.01.1795

Сын: Григорий Мартинов

Мать ребёнка: Федора (Тимофеева)

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
01.06.1796

Сын: Денисий Мартинов

Мать ребёнка: Федора (Тимофеева)

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
23.07.1798

Дочь: Параскева Мартинова

Мать ребёнка: Федора (Тимофеева)

д.Кашкуринские Старины
Смерть
Неизвестно
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