Мартин Марков
Место рожденияд.Кашкуринские Старины
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1793
Жена: Федора (Тимофеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.01.1795
Сын: Григорий Мартинов
Мать ребёнка: Федора (Тимофеева)
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
01.06.1796
Сын: Денисий Мартинов
Мать ребёнка: Федора (Тимофеева)
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
23.07.1798
Дочь: Параскева Мартинова
Мать ребёнка: Федора (Тимофеева)
д.Кашкуринские Старины
Смерть
Неизвестно