Прытковъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прытковъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Прытковъ Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Первухина Василиса

Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Прытковъ Кириллъ

Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прыткова Ненила

Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Прытковъ Данила

Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыткова Ирина Козмина

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