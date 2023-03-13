Прытковъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Прытковъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Первухина Василиса
Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина
Рождение ребёнка
1778
Сын: Прытковъ Кириллъ
Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прыткова Ненила
Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Прытковъ Данила
Мать ребёнка: Прыткова Ирина Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прыткова Ирина Козмина