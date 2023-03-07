Первухина (Прыткова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Прытковъ Михаилъ
Мать: Прыткова Ирина Козмина
Рождение ребёнка
03.01.1786
Сын: Первухинъ Павелъ
Отец ребёнка: Первухинъ Федосей
Рождение ребёнка
18.03.1789
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Первухинъ Федосей
Рождение ребёнка
19.01.1791
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Первухинъ Федосей
Рождение ребёнка
14.08.1792
Сын: Первухинъ Андрей
Отец ребёнка: Первухинъ Федосей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Первухинъ Федосей
Рождение ребёнка
10.08.1796
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Первухинъ Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первухинъ Федосей