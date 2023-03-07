Первухина (Прыткова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервухина (Прыткова) Василиса

Первухина (Прыткова) Василиса

avatar

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Прытковъ Михаилъ

Мать: Прыткова Ирина Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1786

Сын: Первухинъ Павелъ

Отец ребёнка: Первухинъ Федосей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1789

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Первухинъ Федосей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1791

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Первухинъ Федосей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1792

Сын: Первухинъ Андрей

Отец ребёнка: Первухинъ Федосей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Первухинъ Федосей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1796

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Первухинъ Федосей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первухинъ Федосей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close