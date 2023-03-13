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Первухинъ Федосей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Первухинъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1786

Сын: Первухинъ Павелъ

Мать ребёнка: Первухина Василиса

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1789

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Первухина Василиса

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1791

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Первухина Василиса

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1792

Сын: Первухинъ Андрей

Мать ребёнка: Первухина Василиса

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Первухина Василиса

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1796

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Первухина Василиса

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первухина Василиса

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