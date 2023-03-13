Первухинъ Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Первухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.01.1786
Сын: Первухинъ Павелъ
Мать ребёнка: Первухина Василиса
Рождение ребёнка
18.03.1789
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Первухина Василиса
Рождение ребёнка
19.01.1791
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Первухина Василиса
Рождение ребёнка
14.08.1792
Сын: Первухинъ Андрей
Мать ребёнка: Первухина Василиса
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Первухина Василиса
Рождение ребёнка
10.08.1796
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Первухина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первухина Василиса