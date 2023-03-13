Прыткова Ирина Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Первухина Василиса
Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Прытковъ Кириллъ
Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прыткова Ненила
Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Прытковъ Данила
Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прытковъ Михаилъ