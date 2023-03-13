Прыткова Ирина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыткова Ирина Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Первухина Василиса

Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Прытковъ Кириллъ

Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прыткова Ненила

Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Прытковъ Данила

Отец ребёнка: Прытковъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прытковъ Михаилъ

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