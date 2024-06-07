Дресвяников Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Дресвяникова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Дресвяникова Епистемия Федоровна
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Дресвяникова Епистемия Федоровна
Смерть
Неизвестно