Дресвяников Осип Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Дресвяников Трофимка Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Аника Осипович
Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Иван Осипович
Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1685
Сын: Дресвяников Вавило Осипович
Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1695
Сын: Дресвяников Семен Осипович
Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна
Смерть
Неизвестно