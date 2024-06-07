Дресвяников Осип Трофимович 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДресвяников Осип Трофимович

Дресвяников Осип Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Дресвяников Трофимка Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Аника Осипович

Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Иван Осипович

Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1685

Сын: Дресвяников Вавило Осипович

Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1695

Сын: Дресвяников Семен Осипович

Мать ребёнка: Дресвяникова Ульяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.