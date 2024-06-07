Дресвяникова Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1622
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1622
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Аника Осипович
Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Иван Осипович
Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1685
Сын: Дресвяников Вавило Осипович
Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Дресвяников Семен Осипович
Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович
Смерть
Неизвестно