Дресвяникова Ульяна Михайловна 1622 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1622

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1622

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Аника Осипович

Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Иван Осипович

Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1685

Сын: Дресвяников Вавило Осипович

Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Дресвяников Семен Осипович

Отец ребёнка: Дресвяников Осип Трофимович

Смерть
Неизвестно

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