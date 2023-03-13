Мельникова Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мельниковъ Григорій
Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
19.04.1881
Дочь: Мельникова Александра
Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передѣльскова Ефимія
Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельниковъ Павелъ