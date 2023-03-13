Мельникова Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Степанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мельниковъ Григорій

Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ

Рождение ребёнка
19.04.1881

Дочь: Мельникова Александра

Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передѣльскова Ефимія

Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Павелъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Павелъ

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