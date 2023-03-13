Передѣльскова (Мельникова) Ефимія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельниковъ Павелъ
Рождение ребёнка
04.10.1876
Сын: Передѣльсковъ Петръ
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1881
Сын: Передѣльсковъ Семенъ
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.11.1883
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Передѣльсковъ Иванъ