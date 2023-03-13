Передѣльскова (Мельникова) Ефимія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передѣльскова (Мельникова) Ефимія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельниковъ Павелъ

Мать: Мельникова Степанида Иванова

Рождение ребёнка
04.10.1876

Сын: Передѣльсковъ Петръ

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1881

Сын: Передѣльсковъ Семенъ

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1883

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Передѣльсковъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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