Мельниковъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниковъ Григорій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мельниковъ Павелъ

Мать: Мельникова Степанида Иванова

Бракосочетание
19.09.1875

Жена: Мельникова Пелагѣя

Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Мельникова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1883

Дочь: Евгенія

Мать ребёнка: Мельникова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1885

Дочь: МАрина

Мать ребёнка: Мельникова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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