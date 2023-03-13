Мельниковъ Григорій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Мельниковъ Павелъ
Бракосочетание
19.09.1875
Жена: Мельникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Мельникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
14.12.1883
Дочь: Евгенія
Мать ребёнка: Мельникова Пелагѣя
Рождение ребёнка
13.12.1885
Дочь: МАрина
Мать ребёнка: Мельникова Пелагѣя