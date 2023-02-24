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Артемьев Гаврил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1871

Отец: Артемьев Кр 23.02.1871 Афанасий Григорьевич

Мать: Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
Около ?.06.1898

Сын: Артемьев Прокопий Гаврилович

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Артемьев Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Артемьев Новосибирская Обл Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
18.06.1908

Сын: Артемьев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Фекла Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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