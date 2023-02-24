Артемьев Гаврил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1871
Рождение ребёнка
Около ?.06.1898
Сын: Артемьев Прокопий Гаврилович
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
03.03.1900
Сын: Артемьев Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
15.07.1905
Сын: Артемьев Новосибирская Обл Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
18.06.1908
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Фекла Алексеевна
Смерть
Неизвестно