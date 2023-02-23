Фекла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1898
Сын: Артемьев Прокопий Гаврилович
Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.03.1900
Сын: Артемьев Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.12.1902
Дочь: Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.07.1905
Сын: Артемьев Новосибирская Обл Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.06.1908
Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно