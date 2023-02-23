Фекла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Алексеевна

Фекла Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1898

Сын: Артемьев Прокопий Гаврилович

Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Артемьев Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Артемьев Новосибирская Обл Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.06.1908

Сын: Артемьев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Артемьев Гаврил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close