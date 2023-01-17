Резухина Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Резухин Василий Александрович
Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Резухина Елена Александровна
Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Резухина Анимаиса Александровна
Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Резухин Лев Александрович
Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Резухин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Резухина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно