Резухина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезухина Мария Васильевна

Резухина Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Резухин Василий Александрович

Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Резухина Елена Александровна

Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Резухина Анимаиса Александровна

Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Резухин Лев Александрович

Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Резухин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Резухина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Резухин Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резухин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close