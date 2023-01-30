Резухин Лев Александрович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти30.06.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Образование
1834
Обучается в Вологодском духовном приходском училище, во 2 классе.
Работа или профессия
06.11.1838 ст.
Определен во дьячка к Вологодской градской Иоаннопретеченской Пустынской церкви.
Бракосочетание
Около 1840
Жена: Резухина Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Каменская (Резухина) Анна Львовна
Мать ребёнка: Резухина Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Резухина Надежда Львовна
Мать ребёнка: Резухина Ольга Андреевна
Работа или профессия
1874
Рукоположен во диакона.
Смерть
30.06.1892 ст.