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Резухин Лев Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

30.06.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Резухин Александр Васильевич

Мать: Резухина Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодском духовном приходском училище, во 2 классе.
Работа или профессия
06.11.1838 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен во дьячка к Вологодской градской Иоаннопретеченской Пустынской церкви.
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Резухина Ольга Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Каменская (Резухина) Анна Львовна

Мать ребёнка: Резухина Ольга Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Резухина Надежда Львовна

Мать ребёнка: Резухина Ольга Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1874
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен во диакона.
Смерть
30.06.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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