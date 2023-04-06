Калинкин Липат (Ипат) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Липат (Ипат) Григорьев

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Калинкин Григорий Игнатьев

Мать: Калинкина Анна Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.10.1855 ст.

Жена: Калинкина Екатерина Капитонова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.

Дочь: Евдокия Липатова

Мать ребёнка: Калинкина Екатерина Капитонова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Калинкин Алексей Липатов

Мать ребёнка: Калинкина Екатерина Капитонова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
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