Калинкин Липат (Ипат) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Бракосочетание
16.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.
Дочь: Евдокия Липатова
Мать ребёнка: Калинкина Екатерина Капитонова
Рождение ребёнка
После 1858
Мать ребёнка: Калинкина Екатерина Капитонова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858