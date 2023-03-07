Калинкина Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1828 ст.

Сын: Калинкин Потап Григорьев

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1830 ст.

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1834 ст.

Сын: Калинкин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Калинкин Липат (Ипат) Григорьев

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1843 ст.

Сын: Калинкин Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1845 ст.

Сын: Калинкин Петр Григорьев

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1846 ст.

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1850 ст.

Сын: Калинкин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Григорий Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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