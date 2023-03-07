Калинкина Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1828 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
18.04.1830 ст.
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
07.01.1834 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Калинкин Липат (Ипат) Григорьев
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
22.03.1843 ст.
Сын: Калинкин Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
09.06.1845 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
01.10.1846 ст.
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Рождение ребёнка
02.01.1850 ст.
Сын: Калинкин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Калинкин Григорий Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850