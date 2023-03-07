Калинкина Екатерина Капитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинкина Екатерина Капитонова

Калинкина Екатерина Капитонова

avatar

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.10.1855 ст.

Муж: Калинкин Липат (Ипат) Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.

Дочь: Евдокия Липатова

Отец ребёнка: Калинкин Липат (Ипат) Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Калинкин Алексей Липатов

Отец ребёнка: Калинкин Липат (Ипат) Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close