Калинкина Екатерина Капитонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1858 ст.
Дочь: Евдокия Липатова
Отец ребёнка: Калинкин Липат (Ипат) Григорьев
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Калинкин Липат (Ипат) Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858