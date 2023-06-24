Лутков Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 или 1811
Дата смерти11.01.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 или 1811
Отец: Лутков Захар Зиновьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Луткова Ефимия Александровна
Мать ребёнка: Луткова Агафия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Резцова (Луткова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Подзорова (Луткова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Луткова Агафия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Лутков Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.01.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область