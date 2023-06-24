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Лутков Александр Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 или 1811

Дата смерти

11.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 или 1811

Отец: Лутков Захар Зиновьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луткова Агафия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Луткова Ефимия Александровна

Мать ребёнка: Луткова Агафия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Резцова (Луткова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Подзорова (Луткова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Луткова Агафия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лутков Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.01.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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