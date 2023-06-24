Резцова (Луткова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резцова (Луткова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 или 1811 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Лутков Александр Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1857

Дочь: Резцова Акилина Львовна

Отец ребёнка: Резцов Лев Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резцов Лев Петрович

Смерть
Неизвестно
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