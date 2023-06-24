Резцова (Луткова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1837
Отец: Лутков Александр Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1857
Дочь: Резцова Акилина Львовна
Отец ребёнка: Резцов Лев Петрович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резцов Лев Петрович
Смерть
Неизвестно