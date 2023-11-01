Нейфельд Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНейфельд Раиса Михайловна

Нейфельд Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1977

Дочь: Нейфельд Дина Владимировна

Отец ребёнка: Нейфельд Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Нейфельд Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Нейфельд Владимир Яковлевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close