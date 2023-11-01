Нейфельд Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1977
Дочь: Нейфельд Дина Владимировна
Отец ребёнка: Нейфельд Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Нейфельд Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Нейфельд Владимир Яковлевич