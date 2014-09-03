Нейфельд Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1956
Дата смерти03.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1977
Дочь: Нейфельд Дина Владимировна
Мать ребёнка: Нейфельд Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Нейфельд Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1979
Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Нейфельд Раиса Михайловна
Смерть
03.09.2014