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Нейфельд Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1956

Дата смерти

03.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1977

Дочь: Нейфельд Дина Владимировна

Мать ребёнка: Нейфельд Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Нейфельд Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1979

Дочь: Нейфельд Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Нейфельд Раиса Михайловна

Смерть
03.09.2014
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