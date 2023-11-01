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Нейфельд Татьяна Владимировна
Нейфельд Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1979
Пол
Женский
Отец
Нейфельд Владимир Яковлевич
1956 г.р.
Мать
Нейфельд Раиса Михайловна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1979
Отец:
Нейфельд Владимир Яковлевич
Мать:
Нейфельд Раиса Михайловна
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