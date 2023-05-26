Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Сергеевна

Место рождения

Задубье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Задубье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Иванщины крестьянин Петр Васильевич Задубье крестьянская дочь Наталья Сергеевна по жениху Иванщины крестьянин Максим Михайлович по жениху Каменный конец, Добручинс... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Ильинская церковь, Черма Иванщины 25.09.1909 Иван Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Васильевич Иванщины мать жена Наталия Сергеевна Калихновщины крестьянин Андрей Федорович Иванщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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