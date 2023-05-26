Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Иванщины крестьянин Петр Васильевич Задубье крестьянская дочь Наталья Сергеевна по жениху Иванщины крестьянин Максим Михайлович по жениху Каменный конец, Добручинс... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Ильинская церковь, Черма Иванщины 25.09.1909 Иван Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Васильевич Иванщины мать жена Наталия Сергеевна Калихновщины крестьянин Андрей Федорович Иванщины крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно